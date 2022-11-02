Okan Buruk'un derbi hesapları: Galatasaray'da 3 formaya 7 aday
Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kafasında dev maçı oynamaya başladı.
OKAN BURUK'UN SİSTEMİ
Sporx’in haberine göre ilk 11'i henüz netleştirmeyen Buruk, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya süreceği takımın 8 ismini belirledi.
8 FORMANIN SAHİBİ BELLİ
Derbide kalede Muslera, savunmada Nelsson-Abdülkerim, orta sahada Torreira ile Oliveira, sağ açıkta Rashica, 10 numarada Mertens ve forvette Icardi'nin görev alması kesinleşti.
Kalan 3 formaya ise 7 aday bulunuyor.
BEK KARARLARI
Boey'in cezası bitti ve sağ bekte Dubois ile arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Sol bekte yine yerli olacak ancak Kazımcan'ın durumuna göre Emre Taşdemir tercihi yapılacak.
KEREM, YUNUS, BARIŞ
İlk 11'de 3 yerli oyuncu kullanma kuralı nedeniyle hücum hattında oynayacak kenar oyuncusu belli değil. Kerem, Yunus ve Barış'ın antrenman performansına göre Okan Buruk son kararını verecek.
MATA VE GOMIS: 'HAMLE'
Buruk, Beşiktaş'a karşı tecrübeli yıldızları Mata ve Gomis'i ise kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak.
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