Okan Buruk'un derbi hesapları: Galatasaray'da 3 formaya 7 aday

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2022 Çarşamba, 09:34
<p>Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kafasında dev maçı oynamaya başladı.</p>

Beşiktaş derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kafasında dev maçı oynamaya başladı.

<p><strong>OKAN BURUK'UN SİSTEMİ</strong></p> <p>Sporx’in haberine göre ilk 11'i henüz netleştirmeyen Buruk, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya süreceği takımın 8 ismini belirledi.</p>

OKAN BURUK'UN SİSTEMİ

Sporx’in haberine göre ilk 11'i henüz netleştirmeyen Buruk, 4-2-3-1 sistemi ile sahaya süreceği takımın 8 ismini belirledi.

<p><strong>8 FORMANIN SAHİBİ BELLİ</strong></p> <p>Derbide kalede Muslera, savunmada Nelsson-Abdülkerim, orta sahada Torreira ile Oliveira, sağ açıkta Rashica, 10 numarada Mertens ve forvette Icardi'nin görev alması kesinleşti.</p>

8 FORMANIN SAHİBİ BELLİ

Derbide kalede Muslera, savunmada Nelsson-Abdülkerim, orta sahada Torreira ile Oliveira, sağ açıkta Rashica, 10 numarada Mertens ve forvette Icardi'nin görev alması kesinleşti.

<p>Kalan 3 formaya ise 7 aday bulunuyor.</p>

Kalan 3 formaya ise 7 aday bulunuyor.

<p><strong>BEK KARARLARI</strong></p> <p>Boey'in cezası bitti ve sağ bekte Dubois ile arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Sol bekte yine yerli olacak ancak Kazımcan'ın durumuna göre Emre Taşdemir tercihi yapılacak.</p>

BEK KARARLARI

Boey'in cezası bitti ve sağ bekte Dubois ile arasında kıyasıya rekabet yaşanıyor. Sol bekte yine yerli olacak ancak Kazımcan'ın durumuna göre Emre Taşdemir tercihi yapılacak.

<p><strong>KEREM, YUNUS, BARIŞ</strong></p> <p>İlk 11'de 3 yerli oyuncu kullanma kuralı nedeniyle hücum hattında oynayacak kenar oyuncusu belli değil. Kerem, Yunus ve Barış'ın antrenman performansına göre Okan Buruk son kararını verecek.</p>

KEREM, YUNUS, BARIŞ

İlk 11'de 3 yerli oyuncu kullanma kuralı nedeniyle hücum hattında oynayacak kenar oyuncusu belli değil. Kerem, Yunus ve Barış'ın antrenman performansına göre Okan Buruk son kararını verecek.

<p><strong>MATA VE GOMIS: 'HAMLE'</strong></p> <p>Buruk, Beşiktaş'a karşı tecrübeli yıldızları Mata ve Gomis'i ise kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak.</p>

MATA VE GOMIS: 'HAMLE'

Buruk, Beşiktaş'a karşı tecrübeli yıldızları Mata ve Gomis'i ise kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak.

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