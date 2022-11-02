Galatasaray - Beşiktaş maçını yönetmesi beklenen hakemler ortaya çıktı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:48

5 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemiyle ilgili isimler konuşulmaya başlandı.

Takvim'in haberine göre, zorlu karşılaşmada favori aday Halim Umut Meler, sürpriz ise Atilla Karaoğlan olarak öne çıktı.

HAKEM MERAKLA BEKLENİYOR

İlk 12 hafta sonunda en fazla düdük çalan isimler Arda Kardeşler ile Volkan Bayarslan'ın da derbide düdük çalma ihtimalinin yüksek olduğu ileri sürüldü.

Haberde bu sezon hakem kararlarından rahatsız olduğu belirtilen sarı-kırmızılı camianın, MHK'nin atayacağı hakemi merakla beklediği kaydedildi.