Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Süper Lig'de saha dışında kararlar alınıyor'
Fenerbahçe'de Giresunspor mücadelesi öncesi Jorge Jesus, açıklamalarda bulunarak Süper Lig'de saha dışında birçok karar alındığını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak.
Mücadele öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"4 TANE FİNALİMİZ VAR"
Jorge Jesus, Süper Lig'de saha dışından birçok karar aldığını belirterek şu sözleri kaydetti:
"Süper Lig'de saha dışında da alınan birçok karar oluyor. Bizim de bunlara karşı hazırlıklı ve güçlü olmamız gerekiyor. Sadece bu maçta değil, her maçta. Bütün maçlar zor bu ligde. Bugün de zor bir maç bekliyoruz. 4 tane finalimiz var şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirmek için. Bugün de bu düşünce ile sahada olacağız. Ligin bu son virajında maç maç üstüne koyarak devam ediyoruz."
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