Fenerbahçe'den resmi açıklama: 'Formalarımız 5 yıldızlı olacak'

Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:52

Güncelleme: 07.05.2023 - 11:56

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Düzenlenen organizasyona Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Av. Ali Alper Alpoğlu, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Murat Aydın Güneşli, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu, Fenerbahçeli avukatlar ve basın mensupları katıldı.

Geleneksel olarak düzenlenen toplantıya ilk kez katıldığını belirten Fethi Pekin, "Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nin çalışmaları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’den almak değil, Fenerbahçe’ye vermek mantığı ile yürüyorlar" dedi.

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Av. Ali Alper Alpoğlu ve Genel Sekreter Av. Taha Gökberk Doğan da dernek faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Fethi Pekin

"ŞİKE SÖZCÜĞÜNE HAPİS KARARI ALDIRABILMEK İÇİN MÜCADELE VERDİK"

Dernek Başkanı Av. Ali Alper Alpoğlu, derneğin kuruluş sürecinden bugüne yapılan çalışmalar hakkında konuşarak, "Camiada var olan hukukçuları bir araya getirerek başladık. Avukatlardan sonra yargı üyelerini de bir araya getirerek Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’mizi kurmuş olduk. Ankara’da şu an binin üzerinde hukukçu; içlerinde hakimler, savcılar, bürokratlar, yine eski ve yeni siyasiler olan kendi adına camiamıza faydalı olmaya çalışan derneği oluşturduk. Camiamıza ilk günden itibaren faydalı olmaya çalışan elimizden gelen gayreti gösterdik. Kulübümüzle koordineli çalışarak, ihbar komisyonu oluşturduk 80’e yakın gönüllü avukatlarımızla, sizlerden gelen bu ihbarları değerlendirip her türlü hukuki desteği sağlıyoruz. Emsal kararları almaya başladık. Şike sözcüğüne hapis kararı aldırabilmek için çok ciddi mücadele verdik. Çünkü önüne gelen bu sözcükle basın önünde konuşabiliyordu. Fenerbahçe’ye bu iftirayı atanlara bu cezanın almasını sağlamış olduk. Fenerbahçe’nin açmış olduğu tazminat davaları var. Tamamına katılım sağlayarak destek vermeye gayret ediyoruz. Basın mensuplarımızın tamamına hukuki desteği sağlamak da istiyoruz. 100’ün üzerinde meslektaşımızın müdahale edebileceği, ekibimiz var. Birlik beraberlik açısından yapabileceğimizi düşünüyorum. 5 hafta var bu süreçte birlik beraberlik içinde olalım çünkü karşımızdaki camianın o şekilde hareket ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TFF’YE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Fenerbahçe’nin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) açtığı tazminat davaları hakkında bilgiler veren Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Fethi Pekin, "Davamızın hakimi ocak ayında emekli oldu, dolayısıyla yerine yeni bir hakim atandı. Son duruşmada bir gelişme olmadı. Önümüzdeki duruşma 25 Mayıs’ta. Orada yine beraber olacağız. İki kere reddi hakimde bulundular. Bunların hepsi geciktirme taktiği. Hakimin Fenerbahçeli olduğunu öğrenmişler, reddi hakim talebi oldu. Sonuçta Yargıtay Başkanı da kongre üyemiz. Bu duruşmada ben öngörüm; zaman aşımı itirazını değerlendirecek, tahminim bunu da reddedecek. Aynı duruşmaya bilirkişi atayacak, zararın hesaplanması için. Böylelikle büyük bir aşamaya geçmiş oluruz. Zararın hesaplanması demek, o rakam ne çıkarsa çıksın, kararın da o doğrultuda olacağını gösterir. Yaklaşık 2 sene oldu davayı açalı. Bence 1 senede bitmesi gerekirdi. İdari tarafta yargılama devam ediyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu olarak görev ve sorumluluklarımız var, sonuna kadar da takipçisi olacağız" diye konuştu.

"AİHM’DEN LEHİMİZE SONUÇ ÇIKACAĞINA İNANIYORUM"

TFF’ye çağrıda bulunan Pekin, "Bu sene ikinci yıldönümünde bir tane ihtarnameye benzer mektup yazdık; süre verdik. TFF kararını vermezse hukuki yollara başvuracağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) süreci var, ön hazırlığını yaptık. O iş AİHM’den lehimize sonuç çıkacağına inanıyorum. Burada devletimiz zarar görüyor. Bu da istemeye istemeye yaptığımız bir durum. Biz bir çalışma yaptık, Adalet Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaşacağız. Önümüzde seçimler olduğu için bekletiyoruz. TFF’nin bunu AİHM’e aykırı olan statüsünü gözden geçirmesi gerekiyor. Buna benzer AİHM’e ne dosya götürülürse Türkiye’nin aleyhinde sonuçlar doğar" dedi.

"GELECEK SEZON FORMALARIMIZ 5 YILDIZLI OLACAK"

28 şampiyonlukla ilgili de konuşan Fethi Pekin, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe formasında 5 yıldızlı logo olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Forma siparişleri aralık-ocak ayı gibi veriliyor. Bizim formalarımız da başkanımızın ifade ettiği gibi 5 yıldızlı olacak. Forma ile ilgili bir talimat var; yıldızlarla ilgili talimat var. Talimatlara aykırı davranmak, derece derece; ihtardan başlayıp, puan silmeye ve bir alt lige düşürülmeye kadar giden yaptırımlar silsilesi bu. Burada bizim argümanımız iki türlü çok güçlü; birincisi zaten biz 5 tane yıldızın sahibi olduğumuzu söylüyoruz. Federasyonun bu konuda karar vermesini söylemişiz. 5 yıldızlı Fenerbahçe logosunu da bunlar başımıza geleceğini tahmin ettiğimiz için tescil ettirdik. Futbol A.Ş.’nin tescilli markası. Tescilli markasını göğsümüze takarız, TFF bakalım ne yapacak göreceğiz. Bunun sonuçlarına katlanmayı göz önüne aldık."