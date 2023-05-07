Fenerbahçe'den maça saatler kala 'hakem' çağrısı!
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu'na çağrıda bulunuldu.
Fenerbahçe Kulübü, Giresunspor ile oynayacakları maç öncesi TFF ve maçın hakemlerine önemli bir çağrı yaptı.
Yapılan paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir" ifadeleri kullanıldı.
"HATAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir.
Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir.
Ayrıca Takımımızın bu akşam Bitexen Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR'a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz;
Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz.
Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz."
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