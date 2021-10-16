Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, Trabzon maçı öncesi savunma ve hücum için kararını veremedi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
F.Bahçe’de sakat oyuncuların takıma katılmasıyla forma rekabeti yeniden tavan yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira, yarınki karşılaşmada sahaya süreceği kadroyu kafasında büyük ölçüde belirledi. Maça kadar bir aksilik yaşanmazsa kalede Altay, savunmada Kim ve Szalai, orta sahada Ferdi, Gustavo, Sosa ve Samuel, hücum hattında ise Mesut’un forma giyme ihtimalleri çok yüksek. Pereira, 3. stoper olarak Tisserand ile Novak arasında kararsızlık yaşıyor. Tisserand, normalde Portekizli hocanın ilk tercihi konumunda. Ancak yaklaşık bir aylık sakatlık sonrası takımla çalışmalara yeni başlayan Kongolu’nun maç kondisyonu henüz yüksek değil. Novak ise bu sezon zaman zaman stoperde oynadı ve iyi performans sergiledi. Hücum hattında Mesut Özil’in yanında oynayacak iki isim için dört aday var. Valencia’nın ülkesinden yorgun dönmesiyle ilk 11’de oynaması beklenmiyor. Milli arada idmanlara damga vuran Berisha ve son haftaların formda ismi Rossi’nin avantajları, Milli görevlere gitmemeleri. Serdar Dursun, Letonya karşısında milli formayla ilk golünü attı, çok iyi oynadı. Pelkas da Yunanistan ile çıktığı iki karşılaşmada bir kez ağları sarstı. Dört yıldız da kritik Trabzon maçında 11’de olmayı çok istiyor.
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