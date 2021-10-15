Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Pelkas, Trabzonspor maçı için iddialı
Fenerbahçe, Süper Lig’de deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sakatlıktan döndükten sonra şans aldığı sürelerde yeterli randımanı veremeyen Fenerbahçe’nin yıldızı Dimitris Pelkas, Trabzonspor ile Süper Lig’in 9. haftasında oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yunan basınına konuşan futbolcu, Trabzonspor maçında gol atmak istediğini dile getirdi. Yıldız isim, “Bizim adımıza zor bir maç olacağını söylemek durumundayım. Tabii ki gol atmak istiyorum ama en önemlisi kazanmak. Geçtiğimiz sezon uzaktan çektiğim şutla gol atmıştım, bu maçta da uzaktan şutlar deneyeceğim. O golü unutamıyorum” ifadelerini kullandı. Pelkas, bu sezon 5 maçta forma giyerken henüz gol veya asist üretemedi.
SERDAR ’A ÇARE ARANIYOR
F.Bahçe’nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Türkiye-Norveç karşılaşmasının ikinci yarısında Thorsby’nin faulüyle gözünden sakatlanmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Göz kapağında yırtılma olan ve gözü hafif hasar gören tecrübeli oyuncunun pazar günü sahada olması için yoğun çaba sarf ediliyor. Serdar için darbeye dayanıklı özel gözlük tasarlandı. 30 yaşındaki oyuncu herhangi bir problem yaşamazsa Trabzon’da gözlükle sahada olacak. Dün idmanda olmayan Gustavo dinlenme amaçlı salonda bireysel çalıştı. İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla antrenmanlara başladı.
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