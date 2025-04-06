Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 12:09

Güncelleme: 06.04.2025 - 12:09

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak maçlardaki VAR hakemlerini açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Daniel Stefanski yer alacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.