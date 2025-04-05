Finalde set vermedi: Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana!

Kadınlar Axa Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Finalde set vermedi: Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Medicana!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 17:39

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya geldi.

İzmir Halkpınar Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 3-0 kazanarak üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Medicana, bu şampiyonluğun ardından önümüzde sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.

FENERBAHÇE FİNALE NASIL GELDİ? 

Sarı Melekler çeyrek finalde Bahçelievler Belediyesi'ni 3-0, yarı finalde ise Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. 

9 FİNALDE 5 ŞAMPİYONLUK 

Daha önce Kupa Voley'de 9 kez final oynayan Fenerbahçe Medicana 5. şampiyonluğunu elde etti.

SETLER

1.SET: 26-24

2.SET: 25-22

3.SET: 28-26


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #eczacıbaşı #AXA Sigorta Kupa Voley

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