Filipe Luis'den Fenerbahçe itirafı: 'Doğru zaman değildi'

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından teklif götürdüğü isimlerden biri olan Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, sarı-lacivertlilerin teklifiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğini söyleyen Brezilyalı teknik adam, bunun nedeni olarak, "Doğru zaman değildi" dedi.

Filipe Luis, "Diğer kulüpler benimle ilgilendiğinde mutlu oluyorum çünkü yaptığınız işin takdir edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru zaman değildi. Hedefimi biliyorum, bu konuda çok netim, hayatım ve kariyerimle ilgili istediğim her şeyi planladım ve bu teklif doğru zaman değildi. Ayrıca kulübe ve oyunculara karşı sorumluluğum var. Bunu yerine getirmeyi planlıyorum" diye konuştu.

ALİ KO Ç NE DEM İŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Filipe Luis ile ilgili, "Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz" demişti.

Eylül 2024'ten bu yana Flamengo'da görev yapan Filipe Luis, Brezilya temsilcisinin başında 65 maçta 2.23 puan ortalaması yakaladı.