Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 3 maddelik cevap! 'Hatırlatırız'

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından yaşanan hakem tartışmaları sonucu 2010-2011 sezonuyla ilgili karşılıklı açıklamalar yapmıştı.
Art arda yapılan açıklamalar sonrası Fenerbahçe, 2010-11 sezonuna dair 3 maddeden oluşan bir paylaşım daha yaptı.
Fenerbahçe'nin paylaşımları şöyle:
Hatırlatırız - 1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 15, 2025
Başkanımız Ali Y. Koç’un 3 Temmuz kumpasının 10. yıl dönümü sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdığı mektup ve Cumhurbaşkanımızın yanıtı https://t.co/pObXHKtAhD