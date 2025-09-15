Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 3 maddelik cevap! 'Hatırlatırız'

15.09.2025 18:14:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı sonrası bordo-mavililerle yaşadığı 2010-2011 sezonu polemiğine ilişkin bir paylaşım daha yaptı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından yaşanan hakem tartışmaları sonucu 2010-2011 sezonuyla ilgili karşılıklı açıklamalar yapmıştı.

Art arda yapılan açıklamalar sonrası Fenerbahçe, 2010-11 sezonuna dair 3 maddeden oluşan bir paylaşım daha yaptı.

Fenerbahçe'nin paylaşımları şöyle:

 

İlgili Konular: #fenerbahçe #trabzonspor #3 temmuz

