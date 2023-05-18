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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:28
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyo'nundan (TFF) yapılan açıklama göre, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Ülker Stad'ında oynanacak mücadele 18 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.


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