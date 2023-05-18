Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!
Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin VAR hakemi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyo'nundan (TFF) yapılan açıklama göre, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.
Ülker Stad'ında oynanacak mücadele 18 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.
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