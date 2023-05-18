Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 12:28

Güncelleme: 18.05.2023 - 12:28

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyo'nundan (TFF) yapılan açıklama göre, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR hakemi Hakan Ceylan oldu.

Ülker Stad'ında oynanacak mücadele 18 Mayıs Perşembe günü (bugün) saat 20:00'de başlayacak.