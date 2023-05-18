Vincenzo Montella için Fenerbahçe iddialarına cevap
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, açıklamalarda bulundu. Sancak, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TRT Spor'a açıklamada bulundu.
Sancak, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktörleri Vincenzo Montella ile yola devam etmek istediklerini söyledi.
FENERBAHÇE İDDİALARINA YANIT
Murat Sancak açıklamasında, "Montella ile devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe iddiaları var ama ben böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum" sözlerini sarf etti.
Montella yönetiminde başarılı bir grafik çizen Akdeniz temsilcisi, şu anda ligde topladığı 63 puanla 4. sırada yer alıyor. İtalyan teknik direktörün Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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