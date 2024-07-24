Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu!

Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in UEFA müsabakalarındaki 2. eleme turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:31
Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının hakemleri belli oldu!
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Avrupa kupalarında mücadele veren Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in rövanş maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

FENERBAHÇE'YE İNGİLİZ HAKEM

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Lugano ile 30 Temmuz'da oynayacağı karşılaşmayı İngiltere'den Robert Jones yönetecek. Jones'un yardımcılıklarını Neil Davies ile Wade Smith yapacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA SIRP HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında sahasında Ruzomberok ile 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic.

İSVEÇLİ, BAŞAKŞEHİR MAÇINI YÖNETECEK

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü oynayacağı La Fiorita maçını ise İsveç'ten Granit Maqdonci yönetecek. Maqdonci'nin yardımcılıklarını Robin Wilde ve Niklas Nyberg yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Victor Wolf.


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