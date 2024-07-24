Spor yazarları Lugano - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho'nun yarattığı rekabet ortamı...'

Yayınlanma: 24.07.2024 - 09:12

Güncelleme: 24.07.2024 - 09:12

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'yu 4-3 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Engin Kehale: "Devrenin son 15 dakikasında, sarı lacivertlilerin yavaş yavaş ağırlığını koyduğu ve özellikle sağ kanattan üreterek pozisyonlar bulduğu bir oyun izledik. Tadic’in zekasını kullanarak soyunma odasına gitmeden aldığı penaltı, ikinci yarının başlama düdüğüyle Dzeko’ya yaptığı asistle birleşince Fenerbahçe tabelada istediği skoru yakaladı. Mourinho, santrforlarıyla var olan bir teknik adam. Bunu ilk günlerinde Benni McCarthy’den, sonrasında sırasıyla Drogba, Eto’o ve hatta Roma döneminde Abraham’dan görebiliriz. Belli ki bu sezon da Dzeko ve En-Neysri’den üst düzey performanslar göreceğiz." (Hürriyet)

"HAMLELERİ GÖZ ALICI"

Levent Tüzemen: "Gecenin yıldızı, etkili paslarıyla ve oyun zekasıyla ışıl ışıl parlayan Tadic oldu. Geçen sezon bir maç bile sağ kanatta görev yapmayan Tadic'i hocası Mourinho'nun sağa çekmesi F.Bahçe'ye hücum zenginliği, goller ve galibiyet getirdi. Aldığı akıl dolu penaltının yanı sıra Tadic'in, kaptan Dzeko'ya attırdığı gol kalite kokuyordu. Mourinho'nun, rakibin üçlü savunmaya geçtikten sonra yaptığı oyuncu ve taktik hamleler göz alıcıydı. Görünen o ki Mourinho'nun yarattığı rekabet ortamı, oyuncuların performanslarını ön plana çıkaracak. Portekizli hocanın goller sonrası yaptığı sevinç gösterisi, Kadıköy'de taraftarı coşturacaktır." (Sabah)

"FRED MAÇIN GÖLGESİNDE KALDI"

Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'yi ritimde ve skorda tutan "buji görevi" Szymanski'deydi dün akşam. Polonyalı maça ritim ve tempo verdi. Osayi–Tadic işbirliği ile sağ kanattan ilk iki gol geldi. Lugano ilk isabetli şutlarından goller buldu iki yarıda da… Sonrasında Fenerbahçe'nin oyununa uydu, bir şeyler umdu. Devre kesenlerden konuşsak mı? Kent, Krunic bilindik sıkıntılar aslında. Kadro kalitesine bakarsnız, muhtaç olunan oyuncular da değiller… Ama Fred'in maçın gölgesinde saklanması enteresan. Maça ağırlığını koymasını bekliyorsunuz. Olmadı bu maçta. Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezervasyonlarını yaparak elbette…" (Sabah)

"GECENİN YILDIZI MOURINHO"

İlker Yağcıoğlu: ''Sezonun ilk resmi maçı, dolayısıyla bütün takımlar gibi Fenerbahçe de hazırlık aşamasında. Hem bireysel hem de takım anlamında Fenerbahçe'nin istenilen seviyeye gelmesi için zamana ihtiyacı var. Dün gece en çok dikkat çeken oyuncular hat-trick yapan Dzeko idi. Ben bu takımın birinci santroforyum. Kimi alırsanız alın" der gibiydi. Szymanski de çok çalıştı. Gecenin yıldızı kenardaki davranışlarıyla Mourinho'ydu.'' (Takvim)