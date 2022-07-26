Fenerbahçe transferde gözünü yedek kaleciye dikti

Yedek kaleci arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Fenerbahçe, transfer listesine 3 yerli isim ekledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 12:11
Fenerbahçe transferde gözünü yedek kaleciye dikti
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Berke Özer'in takımdan ayrılmasının ardından Altay Bayındır'ın arkasına güven veren ikinci kaleci transferinin halen yapılamaması taraftarın korkulu rüyası haline dönüştü.

Milliyet’in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim bu konuyu çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Kulübün alt yapısından yetişen ve Osman Ertuğrul Çetin'in de yeğeni olan Rizesporlu Tarık Çetin öne çıkarken, diğer güçlü adayın yine Karadeniz ekibinden Gökhan Akkan olduğu öğrenildi.

Bonservisi elinde olan Ferhat Kaplan da listede. Dinamo Kiev maçında Altay'ın yedeği olarak kulübede yine Ertuğrul oturacak. Kaleci transferinin Kiev maçının ardından gerçekleştirileceği ileri sürüldü.


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