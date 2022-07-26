Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Dinamo Kiev planını belirledi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i elemek için planlarını hazırladı.
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçına az bir süre kala Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin galibiyet planını belirledi.
Sözcü’nün haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, 0-0'ın rövanşında Dinamo Kiev'e karşı kontrollü bir futbol oynamayı kurguluyor. İlk iş olarak kadroya el atan Jesus, İrfan Can Kahveci yerine Lincoln Henrique'yi, Joshua King yerine de Emre Mor'u sahaya sürmeyi düşünüyor. Hücumda bu iki oyuncunun top hakimiyetinden faydalanılacak.
ARAO-İSMAİL İKİLİSİ
Jorge Jesus'un diğer hamlesi ise savunmada olacak. Serdar Aziz'in yerine Marcel Tisserand'ı, Attila Szalai'nin yanında kullanacak Portekizli, orta alanda yine Willian Arao-İsmail Yüksek ikilisini tercih edecek.
Takımın ana savunma gücünü bu dört isme yükleyecek Jesus, garanti oyun istedi. Kurt teknik direktör, top kayıplarını en aza indirmek için risk alınmamasını istedi. Dinamo Kiev'in ilk maçtaki hızlı çıkışları takıma izletildi.
KAPALI GİŞE
Sezonun Kadıköy'de oynanacak ilk resmi maçına Fenerbahçe taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Kombineler çıktıktan sonra satışa sunulan az sayıdaki bilet de dün sadece 7 dakikada tükendi. Fenerbahçe-Dinamo Kiev mücadelesi kapalı gişe oynanacak. Yaklaşık 50 bin sarı-lacivertli futbolsever, Jorge Jesus ve öğrencilerine büyük destek verecek.
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