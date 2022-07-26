Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye İtalyan kancası

Defans hattında Kim Min-Jae'yi kaybederek ağır yara alan Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Attila Szalai’nin de İtalyan kulüplerinin gözdesi konumunda olduğu öne sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 11:49
Fenerbahçe'de Attila Szalai'ye İtalyan kancası
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Kim Min-Jae gibi önemli bir stoperini kaybeden Fenerbahçe'de gözler bir anda Attila Szalai'ye çevrildi.

Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göre; şu anda Jorge Jesus'un vazgeçilmezi konumunda olan Szalai için İtalyan takımlarının takipte olduğu belirtildi. Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Macar stoperin yakından izlendiği vurgulandı. Ancak yıldız stoperin Fenerbahçe'de çok mutlu olduğu ifade edildi.

EN AZ 15 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetimin Szalai’yi bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Resmi bir teklif gelse bile 15 milyon Euro’nun altında bir rakama hiçbir şekilde satılması söz konusu olmayacak. 2020-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki stoper, bu zamana kadar 64 resmi maça çıktı, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.


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