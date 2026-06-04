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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Mason Greenwood'dan transferde ters köşe

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Mason Greenwood'dan transferde ters köşe

4.06.2026 09:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Mason Greenwood'dan transferde ters köşe

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Mason Greenwood için Roma'nın devreye girdiği ve İngiliz futbolcu ile önemli ölçüde anlaştığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de gündeminde olduğu iddia edilen Marsilya'nın kanat hücumcusu Mason Greenwood'un yeni takımı belli oluyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; İngiliz futbolcu, İtalya'nın Roma takımıyla anlaşmak üzere.

24 yaşındaki oyuncunun menajerleri ile Serie A kulübü arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Greenwood'un 5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Haber detayında, Roma'nın Marsilya ile görüşmelere de başlayacağı ve Fransız takımına ilk teklifini sunmaya hazırlandığı ifade edildi.

MARSİLYA'NIN TALEBİ 50 MİLYON EURO

Ligue 1 ekibinin, Mason Greenwood'u satmak için 50 milyon Euro talep edeceği öne sürüldü.

Marsilya ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 45 maçta 26 kez fileleri havalandırırken, 11 de gol pası verdi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #roma #Mason Greenwood

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