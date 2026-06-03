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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den forvet müjdesi: 'Konuştuk, anlaşma sağladık'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den forvet müjdesi: 'Konuştuk, anlaşma sağladık'

3.06.2026 20:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'den forvet müjdesi: 'Konuştuk, anlaşma sağladık'

Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, açıklamalarda bulundu. Safi, Sporting forması giyen 28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Luis Suarez ile anlaşma sağladığını duyurdu.
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Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesinde transfer gündemini hareketlendiren bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi, Sporting Lizbon forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile anlaştığını açıkladı.

Hakan Safi, "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size. Biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim" dedi.

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Safi, "Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hakan Safi'nin Luis Suarez ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda da anlaşmaya vardığını duyurdu.

53 MAÇTA 47 GOLE KATKI

Geçen sezon Portekiz ekibinde 53 maça çıkan 28 yaşındaki Kolombiyalı, 38 gol atarken 9 da asist yaptı.

Luis Suarez'in kulübüyle 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi ve 30 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

28 yaşındaki santrfor, geçen yaz Almeria'dan Sporting'e 22,95 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Kolombiyalı oyuncu, kariyerinin en yüksek değerine ulaşmış durumda.

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