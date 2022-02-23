Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile mücadele etti. Çekya ekibi, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Peki Fenerbahçe Slavia Prag karşısında nasıl tur atlar? Fenerbahçe turu nasıl geçer?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe Çekya ekibi Slavia Prag ile zorlu bir mücadeleye girdi. Çekya ekibi, karşılaşmayı 3- 2 kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini Pelkas ve Ferdi kaydederken, Prag ekibinin gollerini ise Traore, Dorley ve Lingr attı.
Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe tribünleri maçın çeşitli bölümlerinde Ferdi Kadıoğlu hariç tüm futbolcuları ıslıklarken, Ali Koç yönetimini de istifaya davet etti.
Bu istenmeyen skorun neticesinde Fenerbahçe taraftarları takımları için UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe turu nasıl geçer? sorgusunu yapmaya başladı.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
Rövanş maçında her türlü beraberlik durumunda Slavia Prag turu atlayan taraf olacak. Fenerbahçe, rövanşta sahadan 3-2 galip ayrılırsa maç uzayacak. Deplasmanda gol avantajı kaldırıldığı için, Fenerbahçe deplasmandaki karşılaşmayı tek farklı skorlarla kazanırsa mücadele uzatmalara gidecek. Sarı-lacivertliler uzatma devrelerinde de farkı yükseltemezse, tur biletini alan takımı penaltılar belirleyecek.
Diğer bir senaryoda ise Fenerbahçe eğer Çekya'da 2 farklı galibiyet alırsa tur biletini direkt cebine koyacak.
SLAVIA PRAG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
24 Şubat Perşembe günü Eden Arena'da oynanacak zorlu Slavia Prag - Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'te başlayacak. Nefes kesecek zorlu karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı bir şekilde yayınlanacak.
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