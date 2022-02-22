Kayserispor'un evinde bileği bükülmüyor
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda yenilmezlik serisi yakaladı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 yenen Kayserispor, sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.
Sahasında rakiplerine geçit vermeyen Kayserispor ligin 11. haftasında ağırladı Karagümrük maçında aldığı 2-1'lik galibiyetle seriye başladı. Sarı kırmızılı takım bu maçla birlikte evinde oynadığı 9 karşılaşmanın 7'sini kazandı, 2'sinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı son 9 maçta rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde ise 7 gol gördü.
Kayserispor'un iç sahada oynadığı son 9 maç ve sonuçları şu şekilde:
11.Hafta Kayserispor-Karagümrük 2-1
13.Hafta Kayserispor-Göztepe 1-1
15.Hafta Kayserispor-Antalyaspor 2-0
17.Hafta Kayserispor-Gaziantep 0-0
19.Hafta Kayserispor-Sivasspor 3-1
20.Hafta Kayserispor-Altay 1-0
22.Hafta Kayserispor-Başakşehir 1-0
24.Hafta Kayserispor-Hatayspor 4-3
26.Hafta Kayserispor-Giresunspor 2-1
2022'DE SADECE 1 MAĞLUBİYET
Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022 yılında 7 maça çıktı. Altay maçı ile yeni yıla giren sarı kırmızılılar, 1-0 kazandığı bu maç sonrasında Adana Demirspor ile berabere kaldı. Ardından oynadığı 3 maçı kazanan Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken geçen haftada da sahasında Giresunspor'u 2-1 yendi. Oynadığı 7 Süper Lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik alan Kayserispor 1 kez kaybetti. Bu maçlarda 14 puan toplayan Kayserispor, 11 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.
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