Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderliğe yükseldi! İşte güncel puan durumu...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu 3. maçında AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten sarı-lacivertliler liderliğe yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna’nın Dinamo Kiev, Fransa’nın Rennes ve Güney Kıbrıs’ın AEK Larnaca takımlarıyla B Grubu'nda bulunan Fenerbahçe, 3. maçına çıktı. Rennes deplasmanından 1 puanla dönen Jorge Jesus'un ekibi, AEK Larnaca karşısında da sürprize izin vermedi.
Maçı 2-0 kazanan Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, yoluna fire vermeden devam etti. Grubun diğer mücadelesinde ise Rennes, Dinamo Kiev'i ağırladı, 90 dakika ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA? AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
Jorge Jesus yönetiminde 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, 7 puanlı rakibi Rennes'in önünde averajla liderlik koltuğunda haftayı kapattı.
1- Fenerbahçe / 7 puan
2- Rennes / 7 puan
3- AEK Larnaca / 3 puan
4- Dinamo Kiev / 0 puan
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