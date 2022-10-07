Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderliğe yükseldi! İşte güncel puan durumu...

07 Ekim 2022 Cuma, 10:27

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna’nın Dinamo Kiev, Fransa’nın Rennes ve Güney Kıbrıs’ın AEK Larnaca takımlarıyla B Grubu'nda bulunan Fenerbahçe, 3. maçına çıktı. Rennes deplasmanından 1 puanla dönen Jorge Jesus'un ekibi, AEK Larnaca karşısında da sürprize izin vermedi.

Maçı 2-0 kazanan Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler, yoluna fire vermeden devam etti. Grubun diğer mücadelesinde ise Rennes, Dinamo Kiev'i ağırladı, 90 dakika ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA? AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

Jorge Jesus yönetiminde 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe, 7 puanlı rakibi Rennes'in önünde averajla liderlik koltuğunda haftayı kapattı.

1- Fenerbahçe / 7 puan

2- Rennes / 7 puan

3- AEK Larnaca / 3 puan

4- Dinamo Kiev / 0 puan