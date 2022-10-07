Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
Avrupa'da 3. hafta mücadelelerinin tamamlanmasından sonra Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti. Avrupa'da sadece Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Türkiye, 1 basamak yükselerek Hırvatistan'ı geçti ve 18. sıraya yerleşti.
Avrupa'da gelen başarılı sonuçlarla Türkiye’nin ülke puanı sıralamasında yükselişi devam ediyor. Türkiye, Avrupa kupalarında 3. hafta maçlarının ardından, 1 basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti.
Bu hafta Fenerbahçe'nin AEK Larnaka galibiyeti, Başakşehir'in de Rigas beraberliği ülkemize puan getirirken, Türkiye UEFA sıralamasında Hırvatistan’ı geçerek kendisine 18. basamakta yer buldu.
2 BASAMAK ATLADIK
Sezona 20. sırada başlayan Türkiye temsilcilerimizin başarılarıyla şimdiden 2 basamak atlamış oldu. Puanını 25.7 yapan Türkiye’nin şimdiki hedefi hemen üstünde bulunan 25.8 puanlı Danimarka’yı geçmek. Bu sezon şimdiye dek Başakşehir 10, Fenerbahçe 9, Sivasspor 3, Trabzonspor ve Konyaspor 2,5’ar ülke puanı getirdi.
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