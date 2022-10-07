Fenerbahçe - AEK Larnaca maçında bir ilk yaşandı!

07 Ekim 2022 Cuma, 09:27
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, B Grubu 3. hafta maçında Kadıköy'de Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı konuk etti.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, B Grubu 3. hafta maçında Kadıköy'de Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı konuk etti.

<p>Sarı-lacivertliler Batshuayi ve Mamas'ın kendi kalesine gönderdiği golle 2-0 mücadeleyi kazandı.</p>

Sarı-lacivertliler Batshuayi ve Mamas'ın kendi kalesine gönderdiği golle 2-0 mücadeleyi kazandı.

<p><strong>KADIKÖY 'KALE' OLDU</strong></p> <p>Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasım 2016'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı. Fenerbahçe, 6 yıl önce 6 maçlık seri yakalamıştı.</p>

KADIKÖY 'KALE' OLDU

Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasım 2016'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı. Fenerbahçe, 6 yıl önce 6 maçlık seri yakalamıştı.

<p><strong>ZİRVEDE JESUS VAR</strong></p> <p>Avrupa Ligi gruplarında 10'dan iç saha maçında görev yapan teknik direktörler arasında yüzde 82 ile en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Jorge Jesus oldu.</p>

ZİRVEDE JESUS VAR

Avrupa Ligi gruplarında 10'dan iç saha maçında görev yapan teknik direktörler arasında yüzde 82 ile en yüksek galibiyet yüzdesinin sahibi Jorge Jesus oldu.

<p> Başarılı teknik direktör, kariyerinde 11 maçta 9 galibiyet aldı.</p>

 Başarılı teknik direktör, kariyerinde 11 maçta 9 galibiyet aldı.

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