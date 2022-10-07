Fenerbahçe - AEK Larnaca maçında bir ilk yaşandı!

KADIKÖY 'KALE' OLDU

Avrupa kupalarında oynadığı son dört iç saha maçını kazanan sarı-lacivertliler, Kasım 2016'dan bu yana en uzun galibiyet serisini yakaladı. Fenerbahçe, 6 yıl önce 6 maçlık seri yakalamıştı.