Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:39

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, pazar günü karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA?

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etmişti.

Final serisinde kalan maçların programı ise şöyle:

22 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)


Etiketler: #fenerbahçe #Fenerbahçe Medicana #vakıfbank #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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