Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, pazar günü karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA?
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.
Üç galibiyete ulaşan takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı serinin ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etmişti.
Final serisinde kalan maçların programı ise şöyle:
22 Nisan Salı:
19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
25 Nisan Cuma (Gerekirse):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)
27 Nisan Pazar (Gerekirse):
16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
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