Fenerbahçe ve Beşiktaş Okaka için yarışıyor
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Medipol Başakşehir'de forma giyen Stefano Okaka'nın transferi için Fenerbahçe ve Beşiktaş yarışa girdi. Golcü oyuncu bu sezon 20 maçta 9 gol kaydetti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de başarılı performans sergileyen golcü oyuncu Stefano Okaka, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarında.
İtalyan basınında Tuttomercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Başakşehir'e gelmeden önce de listesindeki isimlerden biri olan Okaka için sezon sonuna dair tekrar devreye girdiği iddia edildi. Öte yandan Beşiktaş ile birlikte Fenerbahçe de Okaka'yı kadrosuna katmak istiyor.
OKAKA 20 MAÇTA 9 GOL ATTI
Okaka bu sezon Başakşehir formasıyla ligde oynadığı 20 maçta 9 gol attı ve 2 asist yaparken devre arası transfer döneminin bitimine az bir zaman kala Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu transfer için Medipol Başakşehir'in kapısını çalacak.
Başakşehir'le 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Okaka sezon başında Udinese ile üç maça çıktığı için şu an başka bir takımın formasını giymesi mümkün görünmüyor. Ancak sezon sonu için Okaka transferi konusunda gelişmeler yaşanabilir.
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