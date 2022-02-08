Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u ağırlayacak

08 Şubat 2022 Salı, 08:58

Süper Lig’de zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son haftaların formda takımı Kayserispor'u ağırlıyor.

Sarı-lacivertliler, son 16 maçında turu geçip adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay, Gustavo, Novak ve İrfan Can forma giyemeyecek. Belinde ağrıları olan Mesut Özil, riske edilmeyecek.

KUPA YOLCULUKLARI

Kupaya 5. turdan itibaren katılan Fenerbahçe, sahasında Afjet Afyonspor’u uzatmalarda 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Kayserispor ise 3. turda Artvin Hopa’yı 3-0, 4. turda Iğdır FK’yı 4-0 ve 5. turda 68 Aksaray Belediyesi’ni de 4 golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakalarında bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Zajc, Crespo, Ozan, Valencia, Osayi, Serdar

Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, Emrah, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Gavranovic, Bertolacci