Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda Kayserispor’u ağırlayacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Süper Lig'de zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kupada çeyrek final hedefliyor.
Süper Lig’de zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son haftaların formda takımı Kayserispor'u ağırlıyor.
Sarı-lacivertliler, son 16 maçında turu geçip adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor. Sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay, Gustavo, Novak ve İrfan Can forma giyemeyecek. Belinde ağrıları olan Mesut Özil, riske edilmeyecek.
KUPA YOLCULUKLARI
Kupaya 5. turdan itibaren katılan Fenerbahçe, sahasında Afjet Afyonspor’u uzatmalarda 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Kayserispor ise 3. turda Artvin Hopa’yı 3-0, 4. turda Iğdır FK’yı 4-0 ve 5. turda 68 Aksaray Belediyesi’ni de 4 golle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakalarında bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Serdar Aziz, Ferdi, Zajc, Crespo, Ozan, Valencia, Osayi, Serdar
Kayserispor: Lung, Onur, Uğur, Mert, Carole, Emrah, İbrahim, Abdulkadir, Mane, Gavranovic, Bertolacci
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