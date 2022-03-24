Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi Vitao
Ukrayna basını, Shakhtar Donetsk'in stoperi Vitao'yu isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da yazdı.
Shakhtar Donetsk'nin 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi Vitao ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edildi.
Savaş nedeniyle FIFA'nın Ukrayna ve Rusya'da forma giyen yabancı oyunculara tanıdığı hak doğrultusunda bu liglerdeki yabancı futbolculara ilgi giderek artıyor.
Ukrayna basınındaki haberlere göre, Shakhtar Donetsk'in 22 yaşındaki stoperi Vitao'ya birçok kulübün ilgisi var. Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında Anderlecht, Rangers ve PAOK da Vitao'yu listesine aldı.
2019 yılında Palmeiras'tan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Vitao'nun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Vitao bu sezon itibarıyla Shakhtar Donetsk formasıyla 15 maçta forma giydi.
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