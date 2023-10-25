Fenerbahçe ve Eda Erdem'e yer verilmemişti: Kaptandan flaş açıklama!

Yayınlanma: 25.10.2023 - 16:38

Güncelleme: 25.10.2023 - 17:05

Geçtiğimiz günlerde Sultanlar Ligi ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ana sponsoru olan Vodafone'un reklam çekiminde son şampiyon Fenerbahçe Opet'e yer vermemesi sosyal medyada gündem oldu.

Eda Erdem'in çekimlerde olmasına rağmen reklamda Fenerbahçe Opet'e yer verilmemesi sarı-lacivertli tarafların tepkisine neden oldu.

Zehra Güneş (solda), İlkin Aydın (ortada) ve Elif Şahin (sağda)

EDA ERDEM'İN AÇIKLAMASI

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Fenerbahçe ve milli takım kaptanı Eda Erdem şu açıklamayı yaptı:

"Bugün gündem olan reklam filmi ile ilgili adımın geçmesi sebebiyle, bir açıklama yapmak istiyorum. Bana çekimde bizzat yönetmen tarafından, benimle ilgili tüm sahnelerin bittiği bilgisi verildiği için salondan ve reklam çekiminden ayrıldım. İki gün süren çekimin ikinci gününde olmayacağım bilgisi de önceden ekibe verilmişti. Japonya maçı öncesinde anneme konan teşhis ve acil olarak planlanan ameliyatında annemin yanında olmam gerekiyordu. Tüm çekimlerim ilk güne planlanmıştı. Yorumsuz bir şekilde, olanı paylaşmak istedim. Bu kadar kıymetli bir haftada zamanınızı çaldığım için özür diler, bilgilerinize sunarım."

'ÖZÜR DİLERİZ'

Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru ve Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru Vodafone sosyal medyadan yaptığı açıklama ile özür diledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Vodafone olarak temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımıza ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi’ne dünyanın en büyük desteğini sağlamaktır. Reklam filmimiz bu akşam yeni haliyle yayında olacaktır. Tüm kulüplere eşit mesafede olduğumuzu belirtir, yarattığımız hassasiyetten dolayı özür dileriz."