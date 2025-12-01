Kadıköy'de yıldızlar geçidi... Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Türk futbol tarihine geçecek

Süper Lig’de 14. haftanın kapanışı dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği maçta iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde.

Trendyol Süper Lig’de bu akşam oynanacak derbi, aynı zamanda ligdeki en pahalı kadro değerine sahip iki takımın karşılaşması olacak.

Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 305 milyon Euro'luk kadro değeriyle ilk sırada yer alırken sarı-kırmızılıları 292 milyon Euro ile Fenerbahçe takip ediyor. İki takımın toplam kadro değeri 597 milyon Euro'yu bulurken TL karşılığı 30 milyara TL’ye yakın.

Galatasaray kadrosundaki en pahalı isim, 75 milyon Euro'luk değeriyle Victor Osimhen. Yıldız golcüyü 28 milyon Euro ile Wilfried Singo takip ederken 25 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane, sarı-kırmızılıların en değerli isimleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe’de ise listenin ilk sırasında Jhon Duran bulunuyor. Duran, 35 milyon Euro'luk değeriyle Fenerbahçe’nin en değerli oyuncusu konumunda.

Duran’ın ardında 24 milyon Euro ile Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri yer alıyor. Bu iki ismi 23 milyon Euro'luk değeriyle Kerem Aktürkoğlu takip ediyor.