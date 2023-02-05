Fenerbahçe ve Galatasaray, Nicolo Zaniolo için Roma'nın kapısını çaldı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 12:02

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 14:47

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo, takımdan ayrılacak. Bu sezon ligde 13 maçta boy gösteren 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. İki takımda Zaniolo'yu kadrosuna katmak isterken; Roma, oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor.

Avrupa'da transfer dönemi devam ederken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, oyuncu için 30 milyon Euro teklif etmiş, ancak Zaniolo, kümede kalma mücadelesi veren İngiliz ekibine gitmek istememişti.

Öte yandan Roma, oyuncu için 30 milyon Euro ve altındaki teklifleri kabul etmeyecek. Zaniolo'nun transferi için Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşme halinde olan İtalyan ekibi, oyuncuyu kesinlikle kiralık olarak göndermek istemiyor.

Nicolo Zaniolo

ZANIOLO İSTANBUL'A GELMEK İSTİYOR

Öte yandan 23 yaşındaki on numara, İngiltere'den gelen teklifi reddetti. Oyuncu, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Süper Lig'de İstanbul ekiplerinde forma giymeyi fırsat olarak gören Zaniolo, Roma'da kalmak istemiyor.

2018/19 sezonunda Inter'den Roma'ya 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan İtalyan oyuncu, bu sezon 17 maçta süre alırken 2 gol ve 3 asist kaydetti.

23 yaşındaki orta saha, Roma ile geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.