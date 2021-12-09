Fenerbahçe ve Galatasaray, ülke puanı için kritik maçlara çıkacak

09 Aralık 2021 Perşembe, 12:42

Son yıllarda Avrupa’da kötü sonuçlar alan Türk takımları, UEFA ülke sıralamasında düşüş yaşıyor. Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan takım gönderme avantajını kaybeden Türkiye, 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne iki takımla katılma konusunda kritik bir viraja giriyor. Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde sıfır çekmesinin ardından, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde bu akşam oynayacakları maçlar ekstra önem kazanmış durumda.

Geçen sezon UEFA’nın ülke puanı kategorisinde 13. sıraya gerileyen Türkiye, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme şansını elinden kaçırdı. Bu sezon Süper Lig’de şampiyon olan takımımız, Şampiyonlar Ligi grupları öncesinde eleme maçları oynayacak. Ülke puanı sıralamasında 19. sıraya kadar gerileyen ve şu an 16. sırada bulunan Türkiye'nin, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için 11. sıraya yükselmesi gerekiyor.

Türkiye için öncelikli hedef ilk 15’e girmek. Eğer Türkiye bunu da başaramazsa, Avrupa kupalarına gidecek takım sayısı 5’ten 4’e düşecek. Böylece Türkiye Şampiyonlar Ligi’ne tek takım gönderecek ve o takım da play-off oynayacak. Öte yandan Avrupa Ligi kapısı Türkiye’ye kapanacak ve diğer 3 takım UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek.







