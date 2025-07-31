Morata'da Galatasaray'ı bekleyen tehlike! 'Türkler açıkça oyunun kurallarını değiştiriyor'

Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında 6 milyon Euro bedelle kiraladığı Alvaro Morata'da büyük bir belirsizlik hakim. Sarı-kırmızılılardan ayrılık kararı alan tecrübeli golcünün Como'ya transferi arapsaçına döndü.

COMO 10 M İLYON EUROYA ANLAŞTI

Como ve Milan, Alvaro Morata transferinde 10 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlarken, Galatasaray'ın talepleri nedeniyle imzalar atılabilmiş değil.

İTALYANLARDAN “ULUSLARARASI TRANSFER KURALLARI” VURGUSU

La Gazzetta dello Sport bugün geçtiği haberde Galatasaray'ın Alvaro Morata sürecinde sergilediği tavırla uluslararası transfer kurallarını çiğneme tehlikesi taşıdığı ifade edildi.

GALATASARAY MORATA İ Ç İN 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın Morata için Como'dan 8 milyon Euro istediği aktarıldı. Bunun 6 milyon Euro'sunun kiralama bedeli, 2 milyon Euro'sunun ise Morata'nın kalan maaşı olduğu belirtildi. Dolayısıyla Galatasaray'ın tek kuruş harcamadan anlaşmayı iptal etmek istediği vurgulandı.

"Türkler açıkça oyunun kurallarını değiştiriyor" ifadesini kullanan La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın yaklaşımının uluslararası transfer kurallarını ihlal etme riski taşıdığını yineledi.