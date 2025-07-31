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Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara özel Victor Osimhen kutusu!

Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara özel Victor Osimhen kutusu!

31.07.2025 22:32:00
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Cumhuriyet Spor
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Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara özel Victor Osimhen kutusu!

Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i rekor bir ücretle kadrosuna katan Galatasaray, sarı-kırmızılı taraftarlar için özel bir koleksiyon çıkardı.

Galatasaray, taraftarlarına yönelik dikkat çeken bir ürün satışına imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, "Solo Il Gala Osimhen" adıyla hazırlanan özel kutuyu 9 bin 999 TL fiyatla satışa sundu.

Sınırlı sayıda üretilen bu özel kutunun içerisinde Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'e özel ürünler yer alıyor. Kutuda Osimhen forması, Osimhen maskesi ve Osimhen atkısı bulunuyor.

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