Galatasaray'dan sarı-kırmızılı taraftarlara özel Victor Osimhen kutusu!

Galatasaray, taraftarlarına yönelik dikkat çeken bir ürün satışına imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, "Solo Il Gala Osimhen" adıyla hazırlanan özel kutuyu 9 bin 999 TL fiyatla satışa sundu.

Sınırlı sayıda üretilen bu özel kutunun içerisinde Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen'e özel ürünler yer alıyor. Kutuda Osimhen forması, Osimhen maskesi ve Osimhen atkısı bulunuyor.

Bir transferin değil; bir hayalin, bir inancın simgesi. 💫



Victor Osimhen için üretildi, Galatasaray’a kalpten inananlar için hazırlandı. 🙌



SOLO IL GALA OSIMHEN BOX şimdi ön siparişte! 👇



📲 https://t.co/WRfyFdWFsA#SOLOILGALA pic.twitter.com/DwBCRNT9gM