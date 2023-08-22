Çanakkale'de yangın nerede çıktı? Hangi köyler boşaltıldı? Çanakkale'de hangi yollar trafiğe kapatıldı? Çanakkale yangınında son durum....

Yayınlanma: 22.08.2023 - 20:34

Güncelleme: 22.08.2023 - 20:34

Çanakkale'de orman yangını yerleşim yerlerine yaklaştı. Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.



ÇANAKKALE YANGINI NEREDE BAŞLADI?

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 8 uçak, 26 helikopter, 180 iş makinası ve 1100 personelle müdahale ediliyor. Dumanlar rüzgarın etkisiyle şehre taşınırken, gökyüzü de dumanla kaplandı.



HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

Çanakkale Boğazı da yangın nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ayrıca, Çan karayolunun da tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE YANGININDA SON DURUM

Çanakkale’de orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada orman yangını nedeniyle arazöz ve iş makinalarının yoğun olarak çalışmasından dolayı vatandaşlarıın acil durumlar dışında Çanakkale-İzmir Yolu’nu kullanmamaları istendi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: "(Çanakkale’deki yangın) Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde 29 yangın çıktığını belirterek, "Bugün ülkemizde 29 yangın çıktı. Bunlardan 26'sı söndürüldü. 3 yangın devam ediyor. Bunlardan biri Çanakkale merkez, diğeri Bursa Yenişehir ve Bursa Karacabey. Bunlardan en ağırı Çanakkale merkezdeki yangınımız. Bu yangın saat Danyeli mevkisinde 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 kilometrelik bir hatta. 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştılar ancak yangının ilerlemesine neden olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu. Sevindirici tarafı Çanakkale şehir merkezimizi teyit geçer bir halde ilerliyor rüzgarın yönü itibariyle. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Çanakkale'ye doğru yola çıkacağım. Yangının söndürülme çalışmalarını yerinden takip edeceğim" dedi.

Orman yangını nedeniyle bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda, jandarma ekiplerince tahliye edildiği, 3 köyde ise yurttaşları tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Çok spekülasyon yapıldığı için hemen söyleyeyim; devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. Dokuz köy için tedbir alındı, bunlardan altısı boşaltıldı. Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı, bu altı köy boşaltıldı. İhtimalen de boşaltmaya hazır Aşağı Okçular, Taşlı Tarla ve Kızılcaören köyleri var. Sevindirici taraf, şu ana kadar çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil”

