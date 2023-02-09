Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: 'Hatayspor ile Gaziantep FK'nin mali yükünü üstleneceğiz'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:53

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:53

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, ligden çekilmeleri halinde Hatayspor ile Gaziantep FK'nin mali yükünü diğer kulüplerin üstleneceğini söyleyerek, "İki kulüp devam etmezse, seneye 20 takımla oynayacağız. Bu kulüplerin çekeceği mali yükü, hep birlikte göğüslemek zorundayız. Süper Lig'in dışında alt liglerde de takımlar var. TFF'nin işi çok zor. Bıraktığımız yerden, hafta kaydırmadan daha sonra lige devam edeceğiz. 3-4 hafta içi oynayacağız. Avrupa maçları var, bu da sıkıntı ama halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG MAÇLARININ ŞİFRESİZ YAYIMLANMASI İSTEĞİ

Ali Koç ayrıca "Yayıncı kuruluş ile konuşacağız, onlara da çok iş düşünüyor. Yeniden başlayacağımız zaman birkaç haftayı şifresiz yayımlamalarını isteyeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Ali Koç "Yurt dışı federasyonlardan, büyük takımlardan yardım amaçlı maçlar teklifleri geliyor. Acaba aramızda turnuva yapabilir miyiz? Onu konuşuyoruz. Hepimiz etkilendik. Fenerium çalışanları var enkaz altında. Hakem var. Herkes etkilendi. Normale dönmek birkaç sene sürecek" dedi.