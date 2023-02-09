Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan depremzedeler için yardım kampanyası

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:40

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:40

NBA ekibi Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivotu Joel Embiid'in imzalı forması, Türkiye'deki depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canım ülkemde yaşanan deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum" ifadesini kullandı.

Furkan Korkmaz, takım arkadaşı Embiid'in Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını belirterek, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel'in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. Elde edilecek tüm gelir Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır" bilgisini verdi.

Canım ülkemde yaşanan deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. @JoelEmbiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel’in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz.



Elde edilecek tüm gelir @ahbap ‘a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/UmhVMvZ0Jg — Furkan Korkmaz (@FurkanKorkmaz) February 9, 2023

JAMES HARDEN DA KATILDI

Milli basketbolcu Korkmaz, bir diğer takım arkadaşı James Harden'ın da yardım kampanyasına destek verdiğini duyurdu.

Korkmaz açıklamasında, "Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne gönderilecektir" ifadelerini kullandı.