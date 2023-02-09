Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan depremzedeler için yardım kampanyası
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takım arkadaşları Joel Embiid ile James Harden'ın imzalı formalarının açık arttırma ile satılarak elde edilen gelirin Ahbap Derneği'ne bağışlanacağını açıkladı.
NBA ekibi Philadelphia 76ers forması giyen all-star pivotu Joel Embiid'in imzalı forması, Türkiye'deki depremzedelere yardım için açık artırmayla satışa çıkarılıyor.
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canım ülkemde yaşanan deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum" ifadesini kullandı.
Furkan Korkmaz, takım arkadaşı Embiid'in Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için destek formasının açık arttırmayla satışa çıkarılacağını belirterek, "Joel Embiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel'in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz. Elde edilecek tüm gelir Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır" bilgisini verdi.
Canım ülkemde yaşanan deprem felaketini büyük bir üzüntüyle takip ediyorum. @JoelEmbiid ile konuştuğumda elinden geleni yapmak istediğini söyledi. Joel’in formasını depremzede vatandaşlarımız için açık arttırmaya çıkartıyoruz.— Furkan Korkmaz (@FurkanKorkmaz) February 9, 2023
Elde edilecek tüm gelir @ahbap ‘a bağışlanacaktır. pic.twitter.com/UmhVMvZ0Jg
JAMES HARDEN DA KATILDI
Milli basketbolcu Korkmaz, bir diğer takım arkadaşı James Harden'ın da yardım kampanyasına destek verdiğini duyurdu.
Korkmaz açıklamasında, "Harden ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti. Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz. Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne gönderilecektir" ifadelerini kullandı.
@JHarden13 ile de görüştüm. Acımızı paylaştığını ve ne gerekiyorsa yapmak istediğini belirtti.— Furkan Korkmaz (@FurkanKorkmaz) February 9, 2023
Kendisinin imzalı formasını da açık arttırma ile satışa çıkartıyoruz.
Elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere @ahbap ‘a gönderilecektir. pic.twitter.com/P2wA1VHpEe
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