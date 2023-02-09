Deprem sonrası boşaltılan binadan hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:52

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:52

Adana'nın Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında boşaltılan evlerin çevresinde polis ekipleri ve mahalle bekçileri devriye görevlerini sürdürdü.

Ekipler, boşaltılmış bir binanın dairelerinde şüpheliler olduğunu fark etti.

Binanın çevresinde önlem alan ekipler, dışarı çıkan 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde demir kesme makası, 5 cep telefonu, 14 saat, ziynet eşyaları, kişisel eşyalar ve 1000 lira bulundu.

Eşyaların iki ayrı daireden çalındığını belirleyen ekipler, A.D, A.K, M.Ü, H.D, İ.K. ve Y.K.'yi gözaltına aldı.



