Fenerbahçe, Wilbekin için CAS'a gidiyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 21:22

Güncelleme: 05.10.2023 - 21:22

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin'e TBF tarafından verilen cezayı CAS'a taşıyacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bilindiği üzere Kulübümüz, sporcumuz Scottie Wilbekin’in yaz döneminde aldığı cezayla ilgili süreci tüm detaylarıyla 11 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı bilgilendirme ile kamuoyuna açıklamıştır.

O tarihte de belirttiğimiz üzere tamamen sağlık sebepleri nedeniyle eleme maçlarından affını isteyen sporcumuz, Milli Takım idari ekiplerince kendisine ulaşıldığı ilk günden itibaren bu süreci kendilerine detaylı şekilde iletmiş ve gerekli raporları Milli Takım yetkililerimize sunmuştur.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından sporcumuza verilen cezanın, kısa süre önce tarafımıza ulaşan karar neticesinde Tahkim Kurulu tarafından da onaylandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

Üzülerek belirtmek isteriz ki sporcumuza, tamamen haklı olduğuna inandığımız gerekçelerine rağmen Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu tarafından verilen ve Tahkim Kurulu tarafından onanan bu ceza, yalnızca oyuncumuz Scottie Wilbekin’e zarar vermekle kalmamıştır.

Her sezon yaptığı yatırımlarla yurt içi ve yurt dışı tüm yarışmalarda en üst seviyede rekabetçi olmaya gayret eden Kulübümüz, hem kadro planlaması hem de maddi olarak çok ciddi bir şekilde zarar görmüştür.

Bunu yanı sıra hem Milli Takımımız hem de Avrupa’nın en kaliteli liglerinden biri olduğunu iddia ettiğimiz Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin marka değeri önemli ölçüde yara almıştır.

Tüm branşlarda Milli Takımlarımıza gururla hizmet eden sporcuları bünyesinde barındıran Kulübümüz, kadrolarında yer alan sporcular ve teknik çalışanlarla birlikte Milli Takımlarımızın her dalda en büyük destekçisi olmuştur.

Tartışma kabul etmeyecek bu gerçekliğe ve sporcumuzun sunduğu haklı gerekçelere rağmen verilen bu cezanın tarafımızca kabul edilemez olduğunu belirtiyor;

Bu sürecin hukuki boyutunun gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerekse FIBA ve CAS nezdinde Kulübümüzce ve Oyuncumuz tarafından gerekli tüm adımlar atılarak takip edileceğinin bilinmesini istiyoruz."