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Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız adayı: Amara Diouf İstanbul'a geldi iddiası!

Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız adayı: Amara Diouf İstanbul'a geldi iddiası!

10.06.2026 18:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'ye 18'lik yıldız adayı: Amara Diouf İstanbul'a geldi iddiası!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile adı anılan 18 yaşındaki Senegalli oyuncu Amara Diouf'un sarı-lacivertli kulübe imza atmak üzere İstanbul'a geldiği iddia edildi.
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Fenerbahçe ile adı anılan 18 yaşındaki Amara Diouf ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Senegalli genç yıldız adayı, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

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4 YILLIK ANLAŞMA İDDİASI

Daha önce tarafların 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürülürken, genç futbolcunun İstanbul'a gelişi transferde artık son aşamaya gelindiğini göz önüne serdi.

Uzun süren sakatlığını geride bırakan ve yeniden sahalara dönen 18 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

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