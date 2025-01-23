Fenerbahçe yeni transferini duyurdu: 3.5 yıllık imza!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:09

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:09

Fenerbahçe, Diego Carlos ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."