Fenerbahçe yoluna play-off'ta devam ediyor: FCSB 1-1 Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi 8'inci ve son hafta maçında FCSB ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Arena Nationala'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi

Fenerbahçe, 19. dakikada İsmail Yüksek'in kafa golüyle öne geçti.

BÜKREŞ'TE KAZANAN ÇIKMADI

FCSB, 71. dakikada Juri Cisotti ile skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, lig aşamasını 12 puanla bitirdi ve adını play-off turuna yazdırdı. FCSB ise 7 puanda kalarak elendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi 30 Ocak Cuma TSİ 15.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

İLK 11'LER

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lıxandru, Mıculescu, Olaru, Politic, Thiam.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

Karşılaşmadan önemli anlar | FCSB 1-1 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 4 dakika ilave edildi.

88' SARI KART | FCSB'de Cisotti sarı kart gördü.

86' SARI KART | Fenerbahçe'de Fred, hızlı atağa çıkmaya çalışan Alhassan'ı düşürdü. Hakem Fred'e sarı kartını gösterdi.

84' Fenerbahçe'de Oosterwolde sol kanattan ceza sahasına girdi ve içeri sert bir top gönderdi. Savunmaya çarpan top kaleye doğru giderken, Tarnovanu kurtardı. Sonrasında savunma uzaklaştırdı.

78' SARI KART | Fenerbahçe'de Ederson sarı kart gördü.

71' Sol kanattan ceza sahasına açılan ortada penaltı noktası önünde bulunan Cisotti yaptığı tek vuruşla topu ağlarımıza gönderdi.

71' GOL | Cisotti'nin golü ile maça eşitlik geldi.

71' Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Dorgeles Nene oyundan çıkarken Marco Asensio ve Oğuz Aydın oyunda.

67' FCSB'de Darius Olaru oyundan çıkarken Mihai Toma oyunda.

62' Fenerbahçe'de oyundan çıkan İsmail'in yerine Yiğit Efe maça dahil oldu.

60' Fenerbahçe'de Kerem ceza sahası çizgisinde savunma ile bire bir kaldı. Topu soluna çekip önünü boşalttı ve şutunu çekti. Kaleci Tarnovanu açıyı kapatarak topu kornere çıkardı.

55' Fenerbahçe'de Kerem'in sol kanattan ceza sahası yayına çıkardığı pasta En-Nesyri şutunu çekti. Top farkla auta gitti.

51' Ceza sahasının sağından Thiam'ın kale önüne çevirdiği topa Olaru tekte vurdu, Ederson yatarak bu topu kurtardı.an çıkarken Cisotti ile Popescu dahil oldu.

46' FCSB'de Politic ve Miculescu oyundan çıkarken Cisotti ile Popescu dahil oldu.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

38' Savunma arkasına sarkan Olaru ceza sahası içine sağ çaprazdan girip topu soluna çekti ve sert vurdu. Ederson bu sert şutu kurtarmayı başardı.

36' FCSB'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Lixandru'nun kafa vuruşunda top farkla üstten auta gitti.

34' Savunmamızın kaptırdığı top sonrası Miculescu bir anda ceza sahasına girdi ve karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Top Ederson'da kaldı.

32' Politic, Olaru ile yaptığı kısa pasla ceza sahasına girdi ve sert vurdu. Köşeye giden topu Ederson kurtardı.

28' SARI KART | Fenerbahçe'de İsmail sarı kart gördü.

19' Sağ kanattan Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen İsmail uzak köşeye sektirerek kafa vuruşunu yaptı ve temsilcimizi öne geçirdi.

19' GOL | İsmail'in golü ile Fenerbahçe öne geçti.

12' Ev sahibi ekibin sol kanattan gelişen atağında Politici çaprazdan içeri sokuldu ve sert vurdu. Ederson topu kornere çeldi.

7' Fenerbahçe'nin sol kanatan gelişen atağında Oosterwolde'nin ceza sahasına kestiği ortaya Talisca vole vurdu. Top direğin yanında auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.