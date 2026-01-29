Fenerbahçe'de 9. ayrılık kapıda: Livakovic'in yeni takımı belli oluyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 09:19:00
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin 9. ayrılığı Dominik Livakovic'le gerçekleşiyor. Hırvat kalecinin, bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacağı iddia edildi.

Ara transfer döneminde şimdiye dek 8 futbolcuyla (Szymanski, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Burak Kapacak, İrfan Can Kahveci, Becao, İrfan Can Eğribayat, Bartuğ Elmaz) yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir veda daha gerçekleşiyor.

LIVAKOVIC BUGÜN DINAMO ZAGREB'E İMZA ATIYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüyor. İspanyol ekibinde forma giymeyen ve bir süre önce ayrılık talebini ileten Livakovic'in transferi bugün gerçekleşiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Livakovic bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-24 sezonu başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Dinamo Zagreb #Dominik Livakovic

