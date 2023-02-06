Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş: Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü’nde bir kriz masası oluşturduk

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 16:17

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 16:17

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. AFAD depremin 8 ilde şiddetli şekilde hissedildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok ilimizde hissedilen deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın yanında olmak amacıyla sarı-lacivertli kulübün atacağı adımları değerlendirmek üzere beIN SPORTS yayınına katıldı.

Ülke tarihimizin en kritik, en acı dönemlerinden birinin yaşandığını ifade eden Can Gebetaş, “Bahsettiğiniz gibi bu sabah çok büyük bir acıya uyandık. Ülke tarihimizin en kritik, en acılı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Ben de sizler aracılığı ile ölenlere Allah’tan rahmet, deprem bölgesinde etkilenen tüm yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza da Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geçmiş olsun mesajlarımızı bir kez daha iletmiş olayım” dedi.

"UMUYORUM Kİ DAYANIŞMAYLA BU ACILARI HIZLI BİR ŞEKİLDE HAFİFLETEBİLİRİZ"

Gebetaş, “Bizler de sabah bu acı haberleri alır almaz ciddi derecede sarsıldık. Bununla birlikte de hemen Yönetim Kurulumuz nezdinde Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılhan liderliğinde bir kriz masası oluşturduk. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü’nde kriz masası toplantısı da devam etmektedir. Neler yapılabilir? Bölgeye nasıl yardımcı olabiliriz? Tüm bunları tek tek detaylar üzerinden konuşarak tartışıyoruz. Aynı zamanda devletimizin yetkilileriyle de irtibat halindeyiz. İhtiyaçlar listesinde bizler de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ne yapabiliriz, çalışmalara nasıl katkıda buluna biliriz tek tek, madde madde üzerinden gidiyoruz. Gerek bölgede bulunan derneklerimiz gerekse bölgede yer alan Fenerium’lar aracılığıyla, Devletimiz aracılığıyla, belediyelerimiz ve valiliklerimiz aracılığıyla, Kızılay, AFAD ve benzeri kuruluşlarla neler yapabiliriz hepsini tek tek ve büyük bir titizlikle inceliyoruz. Toplumsal olarak dayanışmanın en güçlü olması gereken günlerimizin birini yaşıyoruz. Umuyorum ki dayanışmayla bu acıları hızlı bir şekilde hafifletebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.