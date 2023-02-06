Depremzedelere yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Deprem bölgesine destek için giden itfaiye aracıyla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’nin birçok yerinden olduğu gibi Antalya’dan da bölgeye yardım ekipleri yola çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tam donanımlı itfaiye aracı, Manavgat Gündoğdu Mahallesi'nde kaza yaptı. Manavgat istikametine seyir halindeki Ramazan M.'nin kullandığı itfaiye aracı siren çalarak, Gündoğdu Turizm yolundan D-400 Karayolu'na çıkan Mustafa Ö. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
ANNESİNİN BAŞINDAN UZUN SÜRE AYRILMADI
Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi, sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, 78 yaşındaki Şükran Kulaksız’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan araç sürücüsü Mustafa Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aleyna Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada başından yaralanan Temel Ö. ise sağlık ekiplerinin ve vatandaşların ısrarına rağmen yaşamını yitiren annesinin başından uzun süre ayrılmadı.
Kazanın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Şükran Kulaksız'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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