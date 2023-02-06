Kahramanmaraş'ta 2 yıkıcı deprem... Adana'da 12 katlı bina yıkıldı, yan binada insanlar mahsur kaldı!

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 şiddetindeki deprem Adana'da da yeni yıkımlara yol açtı. Çukurova ilçesinde 12 katlı bir bina yıkıldı. Yıkılan binanın yanındaki apartmanda ise insanlar mahsur kaldı.

İHA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:53
Kahramanmaraş'ta 2 yıkıcı deprem... Adana'da 12 katlı bina yıkıldı, yan binada insanlar mahsur kaldı!
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Adana'nın Çukurova ilçesinde 12 katlı Kubilay apartmanı yıkılırken, yandaki apartmanda mahsur kalanların kurtarılmasına çalışılıyor. 

Sabahki 7.7 şiddetindeki depremde Çukurova ilçesinde Alpar Gün apartmanı yıkıldı. Bölgede ekipler çalışma başlattı. Enkaz bölgesinde dinleme yapılırken ve çalışma devam ederken 13.24'te yeni deprem meydana geldi. Bu yeni deprem 12 katlı Kubilay apartmanının yıkılmasına yol açtı. Yıkım sonrasında yan taraftaki Mete apartmanında mahsur kalanlar oldu.

İtfaiye ekipleri, sepetli merdivenle hasar gören yandaki binanın üst katlarına ulaşarak mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor.


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