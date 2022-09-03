Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'den Cristiano Ronaldo açıklaması: Duyduğum en büyük yalan
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Cristiano Ronaldo iddiaları için, "Son zamanlarda duyduğum en büyük yalan bu" dedi.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yla anlaştığı iddiası tüm dünyada gündem olmuştu. Sport Express, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'ye bu durumu sordu.
Baki ise, "Son zamanlarda duyduğum en büyük yalan bu" karşılığını verdi. Bu konu hakkında daha önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da açıklamalarda bulunmuştu. Jorge Jesus, "Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Tabii ki Ronaldo'yu isterim ama onun farklı planları var" demişti.
Portekizli yıldız, son dönemlerde Manchester United'da yedek kalmaya başlamıştı. İngiliz ekibiyle bu sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan 37 yaşındaki futbolcu, eski günlerini arıyor.
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