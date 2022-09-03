Trabzonspor'dan Dorukhan Toköz açıklaması

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:15

Ümraniyespor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 45+3'üncü dakikasında rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Dorukhan Toköz sedyeyle oyun alanından çıkarıldı.

Bordo-mavili kulüp, Dorukhan Toköz’ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “A takımımızın bugün HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadeleri kullanıldı.