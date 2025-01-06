Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu bugün acil durum toplantısı yapacak. Hakem hataları ve gündemin değerlendirileceği toplantı sonrası Fenerbahçe yönetiminin önemli kararlar alması bekleniyor.
Süper Lig'de dün akşam konuk ettiği Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetim, acil durum toplantısı yapma kararı aldı.
Başkan Ali Koç ve idarecilerin yer alacağı durum toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
Asbaşkan Acun Ilıcalı dünkü Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada yönetim olarak acil durum toplantısı yapma kararı aldıklarını ifade etmişti.
Son dönemdeki hakem hataları ve gündemin konuşulacağı durum toplantısı sonrası Fenerbahçe yönetiminin alacağı kararlar merak konusu.
Acun Ilıcalı acil durum toplantısı kararı aldıklarını ifade ettiği açıklamasında "Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. Türkiye'de adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye'deki futbolda adalet yok" sözlerini sarf etmişti.
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